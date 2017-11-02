欧股受业绩拖累走低 瑞士信贷表现抢眼

路透伦敦11月2日 - 欧洲股市周四走低，受医疗保健和科技股下跌拖累，瑞士信贷和丹麦丹斯克银行业绩胜预期，扶助限制跌幅。

泛欧STOXX 600指数开盘触及近两年高位，日内呈下跌走势，收跌0.5%。

英国富时100指数.FTSE逆势上行，收涨0.9%，因英国央行10年来首次升息后，英镑走低。

“英国股市上涨，但看起来几乎完全是对汇率走势的反映：以欧元计，其表现不及海外市场，”Columbia Threadneedle Investments的多资产和新兴市场东亚部门主管Toby Nangle在一份报告中说。

业绩重压欧洲股市，丹麦医疗保健品生产商Coloplast领跌，跌幅高达11.8%，因该公司的新战略令市场失望，且公司下调财测。

金融股涨幅最大，银行股中不乏亮点。

权重股瑞士信贷(CSGN.S)急升4.5%，之前该行报告的季度营收超预期。

“最新季报证实了瑞信业务表现好转的故事，”KBW brokerage的分析师说，他指出，瑞信在关键领域的市场份额增加，重组正向前推进。

丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)也上涨2.8%，之前报告净利润高于市场预期，且资本比率上升。

根据汤森路透数据，近半数欧洲企业已报告第三季业绩，工业、金融和科技行业的企业表现最佳。MSCI明晟欧洲指数的成份股企业中，有66%的获利超过或符合市场预期。

法股CAC-40指数.FCHI收跌0.07%。德股DAX指数.GDAXI回落0.18%。(完)