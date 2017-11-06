欧股小升 在接近两年高位处盘整

路透伦敦11月6日 - 欧洲股市周一小涨，虽然欧元区经济数据乐观，油价上涨，但未能抵消令人失望的企业业绩和公司消息带来的影响。

泛欧STOXX 600指数小升0.1%，报396.59点，距离两年高位不远。

“在经历了不错的涨势后，我认为，如果市场得以喘息，也没什么不好的，”JPMorgan Asset Management全球市场策略师Tilmann Galler称。

Galler称，10月欧元区Markit综合采购经理人指数终值给欧洲股市带来积极信号。

但一些企业业绩和负面消息令投资者感到失望。

能源公司SBM Offshore(SBMO.AS)急跌13.8%，此前该公司为和解针对拉美贿赂案的一项美国调查提留了2.38亿美元的拨备。

全球最大的石化仓储物流商荷兰孚宝(VOPA.AS)急跌6.1%，此前公司发布的利润低于预期，并下调全年财测，称因汇率损失和成本增加。

德意志电信(DTEGn.DE)下跌2.6%，此前公司旗下T-Mobile U.S.与Sprint Corp (S.N)合并的努力周末破裂。

欧洲银行股下跌0.9%，因投资者对该板块更加谨慎，法国兴业银行(SOGN.PA)跌幅居前，下跌3.7%。

摩根大通、摩根士丹利、德意志银行、Kepler Cheuvreux和Natixis等券商下调其目标价，也打压该股价格。

西班牙IBEX指数.IBEX下跌0.4%，落后于其它大部分欧洲股市，此前遭罢黜的加泰罗尼亚领袖普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在比利时自首，周末的民调显示，支持加泰罗尼亚独立的政党可能在12月的地方选举中获胜。

英股富时指数.FTSE收高0.03%，德股DAX指数.GDAXI跌0.07%；法股CAC-40指数.FCHI挫0.19%。(完)