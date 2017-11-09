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欧股受金融股下滑打压小幅收低 “特朗普通胀”希望降温
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2017年11月9日 / 凌晨12点11分 / 2 天前

欧股受金融股下滑打压小幅收低 “特朗普通胀”希望降温

1 分钟阅读

路透伦敦11月8日 - 欧洲股市周三受金融股下滑打压小幅收低，因投资人对美国税改计划和“特朗普通胀”(Trumpflation)交易有疑虑，且担心一些欧洲银行的业绩及意大利银行的不良贷款问题。

“特朗普通胀”指的是一年前的这一周特朗普赢得美国总统大选后，投资人对利率、通胀和股价上升的押注。

“事实上，在过去的12个月，我们看到更多的是反对全球化、敌对和争议，财政政策上倒是鲜有建树。”德意志银行分析师在研究报告中指出。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%，金融服务指数和银行股指数分别跌0.4%和0.2%，同美股盘初的走势一致。

债市走势也拖累银行股表现，全球公债收益率曲线趋平的现象在蔓延。

法国农业信贷(CAGR.PA)表示，交易业务表现疲弱殃及第三季获利，股价重挫3.6%。

不过法国游戏商Ubisoft (UBIP.PA)创新高，因第二季营收超目标，股价急升9.2%。德国超市连锁店Ahold Delhaize (AD.AS)跳升5.1%，因盈利胜预期，并宣布增加股份回购。

德股DAX指数.GDAXI微升0.02%，英股富时指数.FTSE收高0.22%，法股CAC-40指数.FCHI收低0.17%。(完)　　

编译 李军; 审校 母红

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