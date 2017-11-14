欧股连跌五日至七周低点 受令人失望的企业业绩和财测拖累

路透伦敦/米兰11月13日 - 欧洲股市周一收低，挫至9月底来最低水准，此前法国公用事业公司EDF(EDF.PA)发布盈警后重挫，以及其他令人失望的企业消息拖累欧股表现。

泛欧STOXX 600指数收低0.7%，几乎所有板块都下滑。

这是该指数连续第五个交易日下跌，为5月底来最长跌势，但Schroders欧洲跨资产投资部门主管Aymeric Forest表示，欧洲股市今年的整体表现为纪录最佳，实现波动率创新低。

EDF在下调了明年盈利和现金流预估后股价急挫逾10%，为跌幅最大的个股。Exane BNP Paribas确认了对EDF表现逊于大盘的评级。

根据汤森路透IBES数据，MSCI明晟欧洲货币联盟指数成份股企业中迄今有约76%已经公布了业绩，其中一半超过预期，而美国股市标普500指数成份股企业的季报有72%超过预期，涵盖较广的MSCI明晟欧洲股指成份股企业的季报有54%超过预期。

诺华制药(NOVN.S)公布，数据显示其新眼药要比拜尔(BAYGn.DE)和Regeneron(REGN.O)同类产品效果更好后，股价上扬1.1%。

英股富时指数.FTSE收跌0.24%，德股DAX指数.GDAXI收低0.4%，法股CAC-40指数.FCHI下滑0.73%。(完)