欧股反弹 但油气股表现落后

路透伦敦11月16日 - 欧洲股市周四反弹，终结了2016年10月以来的最长跌势，因之前带动市场普遍遭遇抛售的景气类股回升，但油股仍下跌。

泛欧STOXX 600指数攀升0.8%，景气类股占比较重的德国DAX指数.GDAXI升0.55%。

金融服务、汽车和科技股涨幅居前，推动市场走高。

“近期欧元上涨，以及年底前一些人提前锁定利润，导致欧洲股市受挫，”Mirabaud Asset Management欧洲股市策略师Valentin Bissat称。

“在最近表现逊色后，我们会看到景气类股未来几周再度跑赢，因长期利率上涨和收益率曲线趋陡，”他称。

能源股表现落后，欧洲油气股指数触及一个月低位，此前路透报导称，挪威规模达万亿美元的主权财富基金提议将油气股从指标指数中剔除。

宏利资产管理全球核心股市负责人David Hussey称，挪威的提议暗示对油气公司现金流的可持续性持长期负面看法。

另外，投资者继续消化一批业绩更新，大部分波动较大的股票都受到业绩影响。

法国电信公司布伊格集团(BOUY.PA)上涨5.2%，此前公司上调全年获利目标，受助于九个月的运营利润跳升37%。

伯恩斯坦欧洲股市策略师称，近期的避险偏好创造了买入机会，因“强劲”的业绩前景继续给市场提供基本面支撑。

英股富时指数.FTSE收升0.19%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.66%。(完)