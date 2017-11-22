欧股扭转盘初跌势收高 德股未受政治忧虑影响

路透伦敦11月21日 - 欧洲股市周二开低后迅速反弹，终场收高，因对欧洲经济潜在力道的信心持续，且全球扩张的消息盖过了主要来自英国的业绩负面消息。

泛欧STOXX 600指数收高0.4%，多数欧洲股市和板块都收高。

德股DAX指数.GDAXI上升0.83%，此前德国总理默克尔称，她宁愿举行新的大选，也不愿组建少数派政府，此前组建三方联合政府的磋商失败。

“金融市场对此没有做出真正太大的反应，”瑞银财富管理部门首席分析师Paul Donovan表示，并称提前大选并不是最有可能的选项，因耗时太长。

大众汽车(VOWG_p.DE)在周一上调中期财测后，连续第二日在德股领涨，上扬3%。

德国广播机构ProSiebenSat.1 (PSMGn.DE)上扬1.5%，此前摩根大通将该股目标价上调至45欧元，因市场持续臆测该公司可能会成为收购目标。

在英国市场，多个企业业绩消息引发股价大跌。

全球最大的上市临时电力供应商Aggreko (AGGK.L)暴跌11%，因投资人担心该公司为赢得阿根廷合同大打折扣可能令第三季业绩蒙阴。

其他受业绩影响的英国企业还包括Mediclinic (MDCM.L)大跌5.8%，Intertek (ITRK.L)下挫4.2%，Compass (CPG.L)收低3.3%，JohnsonMatthey (JMAT.L)跌3.4%。

英股富时指数.FTSE收高0.3%，法股CAC-40指数.FCHI上涨0.48%。(完)