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欧股受PMI数据提振上涨 Centrica下跌
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2017年11月24日 / 凌晨12点02分 / 更新于 7 小时前

欧股受PMI数据提振上涨 Centrica下跌

1 分钟阅读

路透伦敦11月23日 - 泛欧STOXX 600指数周四收平盘，欧元区蓝筹股指数抹去早盘跌幅，收盘升0.3%，此前发布的区内企业调查结果巩固了对经济的乐观情绪。

11月Markit欧元区综合、服务业和制造业采购经理人指数(PMI)初值均超过路透调查预估。

“这支撑了我们认为经济体质非常健康的观点，”Deutsche Asset Management欧洲股市负责人Britta Weidenbach称。

但法国兴业银行策略师警告称“欧元区复苏现在是人所周知的故事”，对明年股市进一步上涨不那么乐观，且欧洲有大量政治事件将会发生，可能会影响市场。

英国股市收盘持平，能源公司Centrica发布业绩后急挫。

Centrica(CNA.L)暴跌15.5%，为该股历史上最大单日跌幅，因公司在四个月内失去82.3万或约6%的能源客户，且全年获利也低于市场预估。

在涨幅较大的股票中，Altice(ATCA.AS)升3.9%，此前有报导称，这家陷于债务困境的法国电信和有线集团，正考虑出售其在多米尼加的电信网络。

自年初以来，该股已经急挫近60%，因基金大幅减持Altice USA(ATUS.N)的股份，部分基金卖出了全部持股。

Telecom Italia(TLIT.MI)升4.8%，因市场臆测，公司可能分拆电话网络，此前公司称，将与政府磋商，使公司成为政府“黄金资产”特殊项目下的国家战略资产而受到保护。

法股CAC指数.FCHI收高0.5%，德股DAX指数.GDAXI微跌0.05%。(完) 　

编译 刘静；审校 母红

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