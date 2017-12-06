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欧股收低 景气类股和金融股领跌
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2017年12月6日 / 凌晨12点17分 / 1 天前

欧股收低 景气类股和金融股领跌

2 分钟阅读

路透伦敦12月5日 - 欧洲股市周二下滑，景气类股领跌，而由美国税改议案带来的热情消退，打压金融服务类股。

昨日录得六周最佳单日表现的泛欧STOXX 600指数收低0.2%，因金融股和健保股疲弱，盖过了必需消费品类股和公用事业股上涨带来的提振，而科技股也跟随美国同业反弹。

消费股达能(DANO.PA)和帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)都升0.7%，公用事业股意大利国家电力公司(Enel)(ENEI.MI)德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)上涨约1%。

“值得注意的是在过去一周有明显的板块轮换，这正影响市场动能。”德意志银行策略师Jim Reid在报告中表示。

欧元区银行股下滑0.5%，昨日录得两个月最大单日升幅。西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)在昨日上涨后今日收低。

瑞银分析师表示，尽管欧洲的银行在美国未来的盈利会得益于减税，但美国的银行受益更大，且会有竞争上的优势。

晶片股领涨科技股，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor) (DLGS.DE)收高3.5%，之前三日暴跌40%，因担心苹果不再使用该公司生产的晶片。

德国DAX指数.GDAXI微跌0.08%，英国富时100指数.FTSE收低0.16%，法股CAC 40指数.FCHI下滑0.26%。(完)

编译 李军; 审校 刘静

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