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欧股受银行股和科技股反弹带动收高 但Steinhoff崩跌
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#国际财经
December 8, 2017 / 12:18 AM / in 2 days

欧股受银行股和科技股反弹带动收高 但Steinhoff崩跌

1 分钟阅读

路透伦敦12月7日 - 欧洲股市周四小幅收高，因金融股和科技股反弹，但家具零售商Steinhoff受会计丑闻拖累进一步崩跌。

投资人风险意愿回升带动欧元区股市上涨0.28%，金融股表现最为强劲，扶助银行股权值较重的意大利和西班牙股市跑赢，分别上扬0.6%和0.7%。

欧元区股市表现再度超过泛欧STOXX 600指数，因英股下滑。泛欧STOXX 600指数微升0.02%。

欧元区银行股跳升1.1%，从昨日受避险意愿打压的金融股跌势中反弹。

银行股中，荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)、西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)、意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) (ISP.MI)升幅介乎0.7-1.4%不等，因对银行板块，特别是欧洲二线银行的信心恢复。

科技股小涨0.2%，从之前数日的跌势中小幅回升。

    法国Natixis股市策略师Sylvain Goyon表示，近期科技股遭抛售不是受基本面改变影响，可能不会持续很久。

    南非家具零售商Steinhoff (SNHG.DE)崩跌45%，延续昨日急挫走势，之前该公司披露会计不当，其执行长也辞职。

    英股富时指数.FTSE收低0.37%，德股DAX指数.GDAXI收高0.36%，法股CAC-40指数.FCHI微升0.18%。(完)　　

    编译 李军; 审校 利棣儿

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