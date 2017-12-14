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欧股小幅走低 意大利股市受政治不确定性拖累急挫
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#国际财经
December 14, 2017 / 12:09 AM / 2 days ago

欧股小幅走低 意大利股市受政治不确定性拖累急挫

1 分钟阅读

路透米兰/伦敦12月13日 - 欧洲股市周三小幅走低，意大利股市受政治不确定性拖累急挫，市场等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)稍后公布利率决定，并可能为明年进一步升息前景提供更多线索。

意大利议会将在圣诞节到新年期间解散，可能在3月4日举行大选，一位议会消息人士周三表示。

对大选出现悬持议会的担忧拖累意大利FTSE MIB指数.FTMIB下跌1.4%，意大利公债也走低。

对该国公债敞口最大的意大利银行股重挫2.9%，为5月来最大日跌幅。意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)走低也重压该国股市。

    泛欧STOXX 600指数小跌0.2%，欧元区蓝筹股STOXX 50指数下滑0.5%，英国富时100指数.FTSE微跌0.05%。

    市场广泛预计美联储将在今日稍后升息，但市场焦点将集中在明年进一步升息计划上。美联储和全球其它央行收紧货币政策的步伐，被视为当前牛市行情能否在明年延续的关键因素之一。

    尽管面临政治不确定性，但Banca IMI的分析师预计，意大利FTSE MIB指数到2018年底还将再上涨13%，称意大利市场仍然被低估。

    德股DAX指数.GDAXI收跌0.44%，法股CAC-40指数.FCHI回落0.51%。(完)　　

    编译 母红; 审校 刘静

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