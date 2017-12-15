FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧股表现落后于美股 因未能从欧洲央行得到提振
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
December 15, 2017 / 12:12 AM / 2 days ago

欧股表现落后于美股 因未能从欧洲央行得到提振

1 分钟阅读

路透伦敦12月14日 - 欧洲股市周四表现落后于美股，收盘下跌，因诸多央行会议未能给股市带来提振，尽管欧洲央行上调了经济增长和通胀预估。

STOXX 600指数收跌0.46%，但美股在上午交易中上涨，受期待已久的税改议案可能在年底前在国会进行最终投票的消息提振。

“美股今天表现跑赢的唯一原因是税改方面的希望，”Binck研究主管Nicolas Cheron称。

欧洲央行和英国央行的会议结果没有意外。欧洲央行维持关键利率不变，且维持明年的购债安排。

尽管通胀高于预期，英国央行也维持利率观点不变，预计仅将缓慢升息。

“今天有很多的央行会议，但基本上股市的反应迟滞，”CMC Markets市场分析师David Madden称。

银行股早盘承压，因市场认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)进行了“鸽派”升息。该板块收盘亦下跌。

    欧洲银行股跌0.6%。

    法国科技咨询公司Atos(ATOS.PA)下跌2.8%，此前收购晶片制造商Gemalto(GTO.AS)的提议遭拒，后者股价仅下跌0.21%，报46.90欧元，高于每股46欧元的收购提议价，表明部分投资者押注收购价将提高。

    上涨股中，风力涡轮机制造商Vestas Wind(VWS.CO)跳升7%，西班牙同行Siemens GamesaSGEN.MC涨3.5%，因美国税改计划给该行业带来提振。

    德股DAX指数.GDAXI收跌0.44%，法股CAC-40指数.FCHI回落0.78%，英国富时100指数.FTSE收跌0.65%。(完)　　

    编译 刘静；审校 利棣儿

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below