欧股表现落后于美股 因未能从欧洲央行得到提振

路透伦敦12月14日 - 欧洲股市周四表现落后于美股，收盘下跌，因诸多央行会议未能给股市带来提振，尽管欧洲央行上调了经济增长和通胀预估。

STOXX 600指数收跌0.46%，但美股在上午交易中上涨，受期待已久的税改议案可能在年底前在国会进行最终投票的消息提振。

“美股今天表现跑赢的唯一原因是税改方面的希望，”Binck研究主管Nicolas Cheron称。

欧洲央行和英国央行的会议结果没有意外。欧洲央行维持关键利率不变，且维持明年的购债安排。

尽管通胀高于预期，英国央行也维持利率观点不变，预计仅将缓慢升息。

“今天有很多的央行会议，但基本上股市的反应迟滞，”CMC Markets市场分析师David Madden称。

银行股早盘承压，因市场认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)进行了“鸽派”升息。该板块收盘亦下跌。

欧洲银行股跌0.6%。

法国科技咨询公司Atos(ATOS.PA)下跌2.8%，此前收购晶片制造商Gemalto(GTO.AS)的提议遭拒，后者股价仅下跌0.21%，报46.90欧元，高于每股46欧元的收购提议价，表明部分投资者押注收购价将提高。

上涨股中，风力涡轮机制造商Vestas Wind(VWS.CO)跳升7%，西班牙同行Siemens GamesaSGEN.MC涨3.5%，因美国税改计划给该行业带来提振。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.44%，法股CAC-40指数.FCHI回落0.78%，英国富时100指数.FTSE收跌0.65%。(完)