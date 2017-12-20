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December 20, 2017 / 12:14 AM / 6 days ago

欧股受债市忧虑拖累收低 美国税改乐观预期带动的涨势消退

1 分钟阅读

路透米兰/伦敦12月19日 - 欧洲股市周二收低，市场普遍下跌，因由投资人对美国税改乐观情绪带动的升势动能消退。

对期待已久的美国税改议案本周将获通过的预期提振泛欧STOXX 600指数早盘一度上涨0.2%。

但之后该指数转跌，并在午后跌势加速，终场收低0.4%。

交易商表示，没有明显诱因，但对债市的不安情绪打压了市况。德国10年期公债收益率触及三周高位，录得逾三个月最大单日升幅。

“公债收益率大涨，可能殃及股市。”Anthilia基金经理人Giuseppe Sersale表示。

“债市的走势可能同对德国增加发债和技术性因素有关。”

    STOXX指数多数板块收低，公用事业股领跌，下挫1%，意大利电力公司Enel (ENEI.MI)大跌2.7%，因麦格理将该股投资评级由表现优于大盘下调至中性。

    上涨个股中，晶片生产商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)(DLGS.DE)劲升逾8%，此前中国紫光集团将在该公司的持股进一步增至9%。

    英股富时指数.FTSE微升0.09%。德国DAX指数.GDAXI收低0.72%；法股CAC-40指数.FCHI跌0.7%。(完)　　

    编译 李军; 审校 母红

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