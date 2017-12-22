欧股在加泰罗尼亚选举前收涨 假日临近交投清淡

路透伦敦12月21日 - 欧洲股市周四在金融股带领下收涨，逆转稍早的跌势，因市场对美国国会通过期待已久的税改立法反应冷淡，市场焦点仍集中在西班牙加泰罗尼亚地区选举。

泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，英国富时100指数.FTSE盘中触及纪录高位，收盘上扬1.05%。不过，市场成交清淡。

市场普涨，几乎所有板块均上扬。保健股、必需消费品类股和金融股涨幅居前，能源和材料股也助推大盘。

CMC Markets UK的分析师David Madden认为，市场上扬是因为投资者在圣诞节前市场波动性仍然较低的时出脱头寸。

西班牙IBEX指数.IBEX上扬1%，未受加泰罗尼亚地区选举前的紧张气氛影响。

西班牙政府希望，周四的选举将会剥夺支持独立的政党对加泰罗尼亚议会的控制。

美国国会通过了1.5万亿美元的税改立法，但欧洲股市投资者对此反应冷淡。

Accendo Markets的Henry Croft称，今日的反应就是“市场常说的‘买入传言，卖出事实’，”他还表示，投资者目前关注税改是否能提振明年股市。

岁末临近，企业面消息稀缺，不过，诺基亚(NOKIA.HE)宣布，与中国华为达成一项专利协议，提振该股急升4%，成为表现最佳的STOXX 600指数成份股之一。

德国DAX指数.GDAXI收高0.31%；法股CAC-40指数.FCHI上扬0.62%。(完)