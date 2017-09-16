FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧股受银行股拖累下跌 本周录得近两个月最佳周度表现
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月16日 / 凌晨1点23分 / 1 个月前

欧股受银行股拖累下跌 本周录得近两个月最佳周度表现

1 分钟阅读

路透伦敦9月15日 - 欧洲股市周五下跌，因朝鲜再次试射导弹，打击了对风险较大的银行和矿业股的买兴，但本周仍录得7月以来最佳周度表现，因股票估值吸引投资者。

泛欧STOXX 600指数和欧元区STOXX 50指数均下跌0.3%，出口类股权重较大的英股富时FTSE指数.FTSE挫1.1%，因英镑跳涨，此前英国央行决策者为未来几个月升息开启大门。

银行股下跌0.9%，此前连续五日上涨，表明投资者抛弃风险最大的资产，买入公用事业股等防御型板块，公用事业类股涨0.1%。

但欧洲股市录得两个月来最佳周度表现，周四触及五周高位，从夏季跌势中反弹。投资者和分析师称，股票估值有吸引力限制了地区股市的跌幅。

“朝鲜对市场的影响不大，”Mirabaud Asset Management股市策略师Valentin Bissat称，该公司周一增加了在欧洲股市的敞口。

荷兰邮政服务公司PostNL(PTNL.AS)涨幅最大，升2.1%，此前高盛上调该公司评级至买入，该股近期下跌。

全球第二大服装零售商H&M(HMb.ST)升1.7%，扶助零售股.SXRP连续第二天表现跑赢， 此前公司称，秋季销售季开局不错，但大幅折扣将第三季销售增幅限制在5%。

今年迄今，欧元区股指表现好于泛欧STOXX指数，尽管分析师和投资者预计欧元走强会打压企业利润。

德股DAX指数收挫0.17%，法股CAC-40指数收跌0.22%。(完)

编译 刘静；审校 母红

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below