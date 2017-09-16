欧股受银行股拖累下跌 本周录得近两个月最佳周度表现

路透伦敦9月15日 - 欧洲股市周五下跌，因朝鲜再次试射导弹，打击了对风险较大的银行和矿业股的买兴，但本周仍录得7月以来最佳周度表现，因股票估值吸引投资者。

泛欧STOXX 600指数和欧元区STOXX 50指数均下跌0.3%，出口类股权重较大的英股富时FTSE指数.FTSE挫1.1%，因英镑跳涨，此前英国央行决策者为未来几个月升息开启大门。

银行股下跌0.9%，此前连续五日上涨，表明投资者抛弃风险最大的资产，买入公用事业股等防御型板块，公用事业类股涨0.1%。

但欧洲股市录得两个月来最佳周度表现，周四触及五周高位，从夏季跌势中反弹。投资者和分析师称，股票估值有吸引力限制了地区股市的跌幅。

“朝鲜对市场的影响不大，”Mirabaud Asset Management股市策略师Valentin Bissat称，该公司周一增加了在欧洲股市的敞口。

荷兰邮政服务公司PostNL(PTNL.AS)涨幅最大，升2.1%，此前高盛上调该公司评级至买入，该股近期下跌。

全球第二大服装零售商H&M(HMb.ST)升1.7%，扶助零售股.SXRP连续第二天表现跑赢， 此前公司称，秋季销售季开局不错，但大幅折扣将第三季销售增幅限制在5%。

今年迄今，欧元区股指表现好于泛欧STOXX指数，尽管分析师和投资者预计欧元走强会打压企业利润。

德股DAX指数收挫0.17%，法股CAC-40指数收跌0.22%。(完)