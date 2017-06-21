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2017年6月21日 / 晚上11点38分 / 1 个月前

欧股续跌 Provident Financial股价急挫

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月21日 - 欧洲股市周三再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在发布利润预警后股价急挫，但意大利的银行股逆市上涨。

欧洲 STOXX 600指数下跌0.2%，延续了前日的跌势，欧元区股票指数和蓝筹股指数下跌0.2%。

金融服务、保险和银行股表现最差，受英国次级贷款提供商Provident Financial股价大跌拖累。

Provident(PFG.L)股价最多急挫20%，此前公司发布预警称，消费者信贷部门的重组将令本财年剩余时间内公司业绩承压。

供应过剩重压油价，油气股指数跌至近七个月低位。

但意大利股市带来一些支撑，UBI Banca(UBI.MI)、BPER Banca EMII.MII、意大利裕信银行(CRDI.MI)和意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)(ISP.MI)等银行股涨幅介乎2.5%和逾5%之间，此前意大利联合圣保罗银行提出购买威纳托省两家处于困境的银行的优质资产。

在银行业的积极态势带动下，意大利指标股指跳升.3%。

德股DAX指数.GDAXI收低0.32%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.37%，英股富时100指数.FTSE收低0.33%。(完) 　

编译 刘静；审校 利棣儿

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