欧股收跌 因全球央行官员的鹰派暗示打压利率敏感类股

路透伦敦6月29日 - 欧洲股市周四收跌，创九个月来最大单日跌幅，因全球央行官员的讲话基调日趋强硬，重创利率敏感类股。

泛欧STOXX 600指数收跌1.3%，延续美国股市开盘前的跌势。欧洲蓝筹股STOXX 50指数急挫1.8%。

央行官员立场日趋鹰派的迹象推升公债收益率，重压国防，以及欧洲个人和家庭消费品类股、医疗保健和食品饮料等派息板块，跌幅均不低于2%。

公用事业股也重挫1.8%，德国的莱茵集团(RWE)(RWEG.DE)和Uniper .UN01.DE领跌，跌幅都在3%左右。

升息预期日益高涨，削弱了这些股票定期派息的吸引力。

“事实上，利率不断攀升，使全球利差交易面临风险，并导致市场波动性加大，”Anthilia Capital的基金经理Giuseppe Sersale表示。

欧洲央行总裁德拉吉周二暗示，央行可能开始收紧政策。不过，消息人士周三称，市场过度解读了德拉吉的讲话。

英国央行总裁卡尼周三也表示，英国可能需要升息，因经济中的闲置产能消失殆尽。

路透进行的一项投资者调查显示，政治风险消退，经济状况改善，以及企业获利反弹，已点燃投资者对欧洲股市的买兴，料欧股今年将录得两位数的涨幅。

央行转趋收紧政策的潜在趋势，已促使投资者开始再度亲睐景气类股，瑞银下调了欧洲公用事业股的评级，称景气类股的估值看似更具吸引力。

今日仅有两个板块上扬，银行股上涨0.5%，基础资源股升0.4%。

银行股连升第四日，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)批准了34家美国大型银行的派息和股票回购计划。

汇丰控股(HSBA.L)触及四年高位，摩根士丹利将该股评级上调至“增持”，预期到2019年该行有450亿美元的超额资本。

英股富时100指数.FTSE收跌0.51%。德股DAX指数.GDAXI收挫1.83%。法股CAC指数.FCHI急跌1.88%。(完)