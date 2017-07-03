欧股以上涨为下半年拉开帷幕 受油股和银行股支撑

路透伦敦7月3日 - 欧洲股市周一以上涨为下半年拉开帷幕，因油股、银行股带领各板块从上周受货币政策收紧忧虑打击触及的低位普遍反弹。

泛欧STOXX 600指数升1.1%，录得逾两个月来最大日升幅。 上周五收于两个月低位。

欧洲股市今日只有三个类股收低，银行股急升2.7%，为涨幅最大类股之一。银行通常得益于升息预期。

摩根大通称，他们维持对欧洲银行股的“加码”评级，因公债收益率上涨，但仍看跌汽车和耐久财等全球周期性股票，尽管它们近期表现疲弱。

“货币政策收紧可能在近期给股票的估值倍数带来压力，”摩根大通策略师Mislav Matejka称，他指出，考虑到欧元走强，应更青睐区内内销型公司的股票，而不是出口导向型公司。

意大利受困的地区银行Carige(CRGI.MI)升近4%，为意大利股市中涨幅最大的个股之一，因公司董事会召开重要会议，讨论资本计划。

油气股指数今日升近2%，因美国钻探活动一个月来首次减少，提振了油市。油气股是欧洲股市今年迄今表现最差的板块。

油价上涨，也帮助提振基础资源股指数跳升3.2%。

支付服务供应商Nets(NETS.CO)大涨约11%，至逾一年来最高，此前公司称，在潜在买家与之接触后，公司正在评估各种选项。

英股富时100指数.FTSE收高0.88%。德股DAX指数.GDAXI收升1.22%。法股CAC指数.FCHI收涨1.47%。(完)