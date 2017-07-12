欧股受防御型股票拖累走低 培生出售企鹅兰登股权后回落

路透伦敦7月11日 - 欧洲股市周二收跌，因防御型必需消费品类股以及房地产类股走低，盖过汽车和矿业股上扬带来的提振。

泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，欧元区股市和绩优股STOXX 50指数均下跌0.4%，市场交投清淡，欧洲业绩期初期公布的业绩更新，和更多并购交易是影响市场的主要因素。

包括食品和饮料以及家居用品企业在内的必需消费类股承压，房地产股也下跌1.2%。

汽车股是市场上的一大亮点，上扬1%，之前公布的数据显示，中国乘用车销售增长。

“我们注意到，防御性板块获利普遍下滑，而景气类股保持正面动能，”Mirabaud Asset Management的股市分析师Valentin Bissat表示。

“总体而言，欧洲股市的风险溢价已经下降，这导致公司的股票回购增加，这一趋势可能在短期内持续，因随着不确定性减弱，经济出现周期性复苏，持有现金流动性的必要性降低，”Bissat补充说。

基本资源股是仅有的两个上涨板块中的另一个，收涨0.5%，因金属价格上涨。

培生(PSON.L)抹去早盘涨幅，成为跌幅最大的STOXX指数成份股，降幅超过5%，此前该公司出售所持出版商企鹅兰登书屋22%的股权。分析师担心这对公司未来的派息将造成怎样的影响。

在欧洲业绩期初期，丹麦保险商Tryg (TRYG.CO)发布强劲的业绩更新，推动股价攀升3.6%，至两年高位。Berenberg的分析师Iain Pearce称，预计年底可能会派发特别股息。

英股富时指数.FTSE收跌0.55%，德股DAX指数.GDAXI收挫0.07%，法股CAC-40指数.FCHI回落0.48%。(完)