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欧股录得5月以来最佳周度表现 因美联储基调令股市释然
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2017年7月15日 / 凌晨2点13分 / 22 天内

欧股录得5月以来最佳周度表现 因美联储基调令股市释然

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月14日 - 欧洲股市周五小涨，本周录得逾两个月来的最佳周度表现，因有迹象显示，全球主要央行可能不会像有些人担心的那样很快收紧货币政策，投资者蜂拥返回股市。

周五指数的走势更沉闷，因投资者消化弱于预期的摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)等美国大行的业绩报告，银行股走低。

泛欧STOXX 600指数微升0.1%，欧元区蓝筹股下跌0.2%。

“在欧洲，我们仍没有见到升息，这在净息差方面给了美国银行一些好处，”Accendo Markets研究负责人Mike van Dulken称。

“说到这，我们仍有量化宽松的帮忙，但收益率仍很低，这对银行不利。”

资金流动数据显示，投资者本周回到股市，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员讲话的基调重燃了对风险资产的兴致。

周五金属价格走强支撑矿业股上涨。

矿业股升至三个月高位，因钢铁公司Outokumpu(OUT1V.HE)、 安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)和Tenaris(TENR.MI)上涨，此前美国总统特朗普称，他考虑对中国钢铁倾销施加配额和关税。

随着公债收益率上涨，公用事业类股和银行类股等利率敏感类股得益。

但周五银行类股承压，因美国大型银行的业绩令人失望，CPI数据暗指美国通胀放缓，可能减弱美联储收紧货币政策的预期。

欧元区银行股下跌0.7%，本周持平，上周表现强劲。

英股富时100指数.FTSE跌0.47%，德股DAX指数.GDAXI收挫0.08%，法股CAC-40指数.FCHI持平。(完)　　

编译 刘静；审校 李军

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