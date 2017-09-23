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欧股因朝鲜紧张局势令部分投资人观望而持稳 关注周末德国大选
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#国际财经
2017年9月23日 / 凌晨1点50分 / 1 个月前

欧股因朝鲜紧张局势令部分投资人观望而持稳 关注周末德国大选

1 分钟阅读

路透伦敦/米兰9月22日 - 欧洲股市周五持稳，因朝鲜紧张局势令部分投资人保持离场观望。周末德国将举行大选，预计保守党的现任总理默克尔将赢得连任。

法国化妆品巨头欧莱雅(OREP.PA)劲升6.7%，因市场臆测控股权变动，此前持有该公司最大股权的亿万富翁Liliane Bettencourt过世，其家族创办了欧莱雅。

交易商表示，她的过世可能引发市场传闻雀巢(NESN.S)出售所持欧莱雅股份，从而欧莱雅也可能出售所持Sanofi (SASY.PA)的持股。Sanofi小涨0.3%，雀巢扭转稍早升幅，收低0.2%。

泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，英股富时100指数表现出众，上扬0.6%，受英国首相特雷莎·梅备受关注的讲话后英镑下滑提振。

矿业股跌幅居前，下滑0.2%，因朝鲜半岛局势紧张，且中国信用评级遭下调影响了金属价格。

德股DAX指数微跌0.06%，法股CAC-40指数收高0.27%。

德股在大选前的最后一个交易日保持在两个月高位附近，德股DAX指数在过去四年的表现优于欧元区其他股指，并在6月触及纪录高位。市场预期默克尔的胜选可进一步支撑该国股市。(完)　　

编译 李军; 审校 利棣儿

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