欧股2018年首个交易日下跌 受汽车股拖累

路透伦敦1月2日 - 欧洲股市周二在新年的首个交易日下跌，因汽车股走低，强势欧元也给市场带来拖累，欧盟金融市场推出重大改革举措前市场交投谨慎。

泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，欧元区股票指数也走低0.2%。

汽车股挫0.1%，因新车登记数据转弱。

法国的新车销售上月减少0.51%，柴油车在新车销售中的占比自2000年以来首次跌到50%之下。

一位交易员还指出，英国《每日电讯报》的一则报导预计，周五出炉的英国车辆登记数据将显示，新车销量下滑5%。

Schaeffler(SHA_p.DE)下跌4.9%，宝马(BMWG.DE)和大众(VOWG_p.DE) 均下跌约0.5%，小幅逆转早盘的跌幅。

基本资源类股也从早盘的跌势中反弹，上涨1.2%。

矿业股延续上周末升至五年高位的强劲走势，跟随铜和其它基本金属价格上涨。

整体上，欧洲股市成交仍清淡，交易员正在从假日模式转回到工作模式，且欧洲金融市场将推出新规。

汉莎航空(LHAG.DE)的走势也引人注目，该股下跌1.4%，此前英国航空公司的母公司IAG (ICAG.L)同意购买柏林航空旗下破产的奥地利航空公司尼基(Niki)。

英股富时指数.FTSE收跌0.52%；法股CAC-40指数.FCHI收挫0.45%；德股DAX指数.GDAXI微跌0.36%。(完)