欧洲股市：从两年高位回落，业绩消息令人失望

* 泛欧STOXX 600指数收低0.5%，扭转之前的升势

* 出口股权值较重的德股DAX指数创新高

* 防御股下跌，且业绩令人失望令市场承压

路透伦敦11月7日 - 欧洲股市周二从两年高位回落，因权重的防御股下跌，且一些业绩报告令人失望，但油股脱颖而出。

泛欧STOXX 600指数收低0.5%，过去几日一度在2015年8月来最高水准附近交投。

德股DAX指数收低0.66%，但盘中创下纪录新高。

“当你考虑到过去几个月英股、德股和法股有了多少斩获，这样的回调再正常不过了。”CMC Markets UK市场分析师David Madden在报告中表示。

健保股和雀巢及百威英博等大型必需消费品类股下挫，对市场的压力最重。这些板块对美元的变动最为敏感，周二美元走强。

多家企业发布的财报令人失望，也影响了市场人气。

宝马公布第三季盈利下滑5.9%，接近路透调查分析师预估区间低端后，股价下挫2.8%。

晶片商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)大跌5.7%，该公司对第四季财测谨慎。

英股富时指数收低0.65%，法股CAC-40指数挫0.48%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)