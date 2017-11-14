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欧洲股市：连跌六日刷新七周低点，商品类股领跌
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年11月14日 / 下午5点41分 / 更新于 1 天内

欧洲股市：连跌六日刷新七周低点，商品类股领跌

1 分钟阅读

* 泛欧STOXX 600指数收低0.6%

* Altice下挫，因摩根士丹利下调其目标价

* 英飞凌和Simcorp公布强劲业绩后领涨科技股

* 市场升势暂歇“不是大的转折点”－美银美林

路透伦敦11月14日 - 欧洲股市周二仍陷于七周低点，因商品股和电信公司Altice下挫，盖过了科技股大涨带来的提振。

泛欧STOXX 600指数收低0.6%，连跌第六日。

“市场已经走了很长一段上坡路，可能有必要喘息一下，但我们不认为这是一个大的转折点。”美银美林欧股策略师Ronan Carr表示。

“全球经济成长的潜在基本面仍颇为良好，如果市场出现任何实质性的下跌，我们会买入。”他还表示。

原材料股和油股是跌幅最大的板块，因油价和铜价回落，跌幅最大的个股是Altice。

Altice暴跌逾13%，此前摩根士丹利将该股目标价下调34%，令今年已经重挫46%的该股卖压加重。

不过科技企业业绩给了投资人些许安慰，软件生产商Simcorp公布强于预期的业绩后股价跳升10%，晶片商英飞凌大涨2.7%，尽管公布美元走弱殃及销售。

英股富时指数微跌0.01%，德股DAX指数收低0.31%，法股CAC-40指数下滑0.49%。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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