欧洲股市：收涨，受风力涡轮机生产商和壳牌上涨提振

* STOXX 600指数上扬0.6%

* 壳牌急升3.4%，之前放弃以股代息计划

* 券商报告称印度需求提振风力涡轮机生产商股价

路透伦敦11月28日 - 风力涡轮机生产商和石油巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团攀升推动欧洲股市周二收涨，在石油输出国组织(OPEC)周四举行会议前，扶助提振能源行业的人气。爱尔兰政治风险消退，也扶助支撑区内市场。

泛欧STOXX 600指数上扬0.6%，零售股Ocado领涨，该股急升20%，因其与法国的Casino组建联盟。不过，权重的能源股上涨给股市的影响最大。

壳牌石油急升3.4%，之前该公司取消了一项撙节股息政策，并上调了对未来现金流的预期，暗示摆脱了过去三年油价急挫造成的影响。

这扶助提振能源股攀升1.6%，为涨幅最大的板块。

西班牙和丹麦风力涡轮机生产商Siemens Gamesa和Vestas Wind分别大涨10.2%和8.7%，交易商称，印度计划到2020年3月，签署100吉瓦的太阳能和风力发电合约。

一份美国银行的报告称，这两家公司的估值和获利前景“极具吸引力”，推动其股价大涨。

能源股是今年迄今表现最差的板块之一，因股价表现落后于油价上涨的速度。

不过，随着投资者将眼光转向周四的OPEC会议，分析师纷纷上调能源股获利预估。OPEC的此次会议将决定未来油价的走向。

投资者还关注爱尔兰的政治风险，该国副总理辞职，避免了提前选举。爱尔兰股市日内承压，但收盘小涨0.2%。

英股富时指数收涨1.04%，德股DAX指数上扬0.46%，法股CAC-40指数收升0.57%。(完) (编译 母红; 审校 刘静)