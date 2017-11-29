欧洲股市：受零售股和金融股升势带动收高，但英股下挫

* 泛欧STOXX 600指数收高0.3%

* 英股受大型跨国企业拖累

* 科技股遭遇获利了结下滑

路透伦敦/米兰11月29日 - 欧洲股市周三上涨，触及逾两周高位，因零售股和金融股走强，但英股富时100指数受英镑跳升拖累，此前有报导称英国退欧谈判取得突破。

泛欧STOXX 600指数上扬0.3%，欧元区绩优股指数升0.2%。

金融股居功至伟，莱斯银行集团、西班牙桑坦德银行和巴克莱升幅介乎1.8-3.6%。

英股富时100指数收挫0.9%，因英镑兑美元攀升至两个月高位。

欧盟消息人士周二表示，英国已经提出支付欧盟要求的退欧“分手费”中的多数款项，更有望达成协议，为开始未来自由贸易协议磋商扫除一关键障碍。

在海外市场有大量业务的富时100指数成份股企业英美烟草、Diageo和葛兰素史克美占都下挫逾2%。

在STOXX 600指数成份股中，Ocado领涨，跳升16.2%，过去两日升幅近四成，此前法国超市集团Casino同意使用Ocado的电子商务平台。

Casino股价升3.7%。

科技股跌幅最大，晶片商意法半导体、AMS、英飞凌和戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)跌幅介乎3.6-7.3%。

欧洲科技股今年迄今劲升了21%，势将成为今年欧洲表现最好的板块。

德股DAX指数微升0.02%，法股CAC-40指数收升0.14%。(完) (编译 李军; 审校)