欧洲股市：从数周低位强劲反弹，受美国参议院通过税改议案提振

路透伦敦12月4日 - 欧洲股市周一从数周低位强劲反弹，因美国参议院通过了一项能带来重大财政刺激的税改议案，投资者之前预计，税改将给股市的牛市行情再添一把火。

美元走强扶助以出口企业为主的德国DAX指数从两个月低位反弹，急升1.5%。欧元走强重压欧元区企业本季的获利预期。

泛欧STOXX 600指数上扬0.9%，欧元区蓝筹股STOXX 50指数跳升1.3%，为逾两个月来最大单日涨幅。

银行股跳涨1.2%，市场认为银行是税改的最大受益方。德国安联、法国巴黎和西班牙桑坦德银行给银行分项指数的提振最大，分别上涨1.3-1.9%不等。

“这并非非常新的消息，但肯定对股市利多，我们认为，股市将在很长一段时间内成为表现最佳的资产类别，”Erste Asset Management的首席股市策略师Peter Szopo说。

欧洲股市涨幅最大的板块是建筑和材料股，跳升1.6%，之前公布的数据显示，房屋建筑活动上月刺激英国的建筑业成长。

不过，英国蓝筹股富时100指数跑输区内其它指数，仅上扬0.5%，脱离10周低位，因英镑下跌，受累于英国首相特雷莎梅在与欧盟执委会主席贾克会谈时，未能如市场希望的那样，就将退欧磋商带入下一阶段的条件达成协议。

法股CAC 40指数收涨1.36%。(完) (编译 母红; 审校 刘静)