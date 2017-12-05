欧洲股市：收低，景气类股和金融股领跌

* 泛欧STOXX 600指数收低0.2%

* 由美国税改议案带来的热情消退

* 金融股和矿业股下跌，科技股反弹

路透伦敦12月5日 - 欧洲股市周二下滑，景气类股领跌，而由美国税改议案带来的热情消退，打压金融服务类股。

昨日录得六周最佳单日表现的泛欧STOXX 600指数收低0.2%，因金融股和健保股疲弱，盖过了必需消费品类股和公用事业股上涨带来的提振，而科技股也跟随美国同业反弹。

消费股达能和帝亚吉欧(Diageo)都升0.7%，公用事业股意大利国家电力公司(Enel)德国意昂集团(E.ON)上涨约1%。

“值得注意的是在过去一周有明显的板块轮换，这正影响市场动能。”德意志银行策略师Jim Reid在报告中表示。

欧元区银行股下滑0.5%，昨日录得两个月最大单日升幅。西班牙桑坦德银行、法国巴黎银行和德意志银行在昨日上涨后今日收低。

瑞银分析师表示，尽管欧洲的银行在美国未来的盈利会得益于减税，但美国的银行受益更大，且会有竞争上的优势。

晶片股领涨科技股，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)收高3.5%，之前三日暴跌40%，因担心苹果不再使用该公司生产的晶片。

德国DAX指数微跌0.08%，英国富时100指数收低0.16%，法股CAC 40指数下滑0.26%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)