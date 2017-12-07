欧洲股市：受银行股和科技股反弹带动收高，但Steinhoff崩跌

* 欧元区股指收高0.28%

* 西班牙和意大利股市跑赢，受银行股带动

* Steinhoff崩跌41%

路透伦敦12月7日 - 欧洲股市周四小幅收高，因金融股和科技股反弹，但家具零售商Steinhoff受会计丑闻拖累进一步崩跌。

投资人风险意愿回升带动欧元区股市上涨0.28%，金融股表现最为强劲，扶助银行股权值较重的意大利和西班牙股市跑赢，分别上扬0.6%和0.7%。

欧元区股市表现再度超过泛欧STOXX 600指数，因英股下滑。泛欧STOXX 600指数微升0.02%。

欧元区银行股跳升1.1%，从昨日受避险意愿打压的金融股跌势中反弹。

银行股中，荷兰国际集团(ING)、西班牙桑坦德银行、意大利裕信银行(UniCredit)和意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)升幅介乎0.7-1.4%不等，因对银行板块，特别是欧洲二线银行的信心恢复。

科技股小涨0.2%，从之前数日的跌势中小幅回升。

法国Natixis股市策略师Sylvain Goyon表示，近期科技股遭抛售不是受基本面改变影响，可能不会持续很久。

南非家具零售商Steinhoff崩跌45%，延续昨日急挫走势，之前该公司披露会计不当，其执行长也辞职。

英股富时指数收低0.37%，德股DAX指数收高0.36%，法股CAC-40指数微升0.18%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)