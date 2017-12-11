欧洲股市：科技股急挫主导市场，银行股逆市上涨

* STOXX 600指数下跌

* 银行股在美联储会议前领涨

* Steinhoff终结三日重挫急升

* 但科技股、电信股和公用事业类股下跌，重压市场

路透米兰/伦敦12月11日 - 欧洲股市周一科技股续挫，盖过金融股强劲上涨的影响，欧元攀升也打击欧元区市场，令泛欧STOXX 600指数微跌0.05%。

欧元区蓝筹股下挫0.3%，欧元涨0.3%，打压其海外业务较多的成份股。英股富时指数跑赢，上涨0.8%，因英镑下跌。

高估值的科技股不再受宠，该板块今年迄今涨幅最大。投资者转向金融股。

晶片制造商戴乐格半导体是跌幅最大股票之一，大跌3.2%，软件公司Temenos和视频游戏制造商Ubisoft也下跌。

公用事业和电信类股也拖累市场，两个板块通常会在升息时表现落后，因升息会令派息的吸引力减少。

交易员称，市场可能会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前保持平静，市场普遍预期美联储将升息，这将对银行股起到支撑作用。

“今天也没有什么重大数据，区间交易是最可能的一个情形...马上就要召开公开市场委员会(FOMC)会议，许多交易员可能倾向于暂时离场，”City of London Markets交易员Markus Huber称。

上周就全球银行业新规达成协议后市场感到释然，也扶助银行股，给欧洲股市带来提振。

STOXX成份股中涨幅最大的股票是南非零售商Steinhoff，急升24.4%，终结了三日连续重挫的走势， 此前发现该公司违反会计规定。

德股DAX指数收挫0.23%，法股CAC-40指数收跌0.23%。(完) (编译 刘静；审校 李军)