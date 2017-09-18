欧洲股市：接近六周高位，葡萄牙股市表现亮眼

* 泛欧指数涨0.3%

* 葡萄牙股市上涨，此前该国信贷评等重返投资级

* 英股富时指数受到英镑提振

* Ryanair下跌，因航班取消

路透米兰9月18日 - 欧洲股市周一收盘接近六周高位，受助于全球股市走高，金融股上涨，以及葡萄牙股市上涨，此前葡萄牙重获投资级信用评等。

朝鲜周末没有采取新行动，欧元区经济复苏继续提振对该地区股市的买兴，泛欧STOXX指数收高0.3%，美股早盘创纪录新高。

葡萄牙蓝筹股表现最佳，此前标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

葡萄牙PSI 20收高1.6%，盘中触及两个月高位， BCP Millennium大涨5.6%。自逾五年前丧失投资级以来，该国蓝筹股指数一直跑输该地区其它股市。

英股富时100指数周一升0.5%，受助于英镑下跌，英国央行总裁讲话时强调，央行未来几个月可能升息，但称升息将是循序渐进的。

欧洲银行股给股指带来的整体提振最大，该板块涨0.6%，西班牙Banco de Sabadell涨1%，意大利裕信银行(UniCredit)升幅相同。

Ryanair表现糟糕，下跌1.8%，此前公司宣布10月底前每日取消40-50个航班的计划， 令成千上万的旅行计划受阻。

德股DAX指数收涨0.32%，法股CAC-40指数收高0.3%。(完) (编译 刘静；审校 母红)