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欧洲股市：收盘变动不大，购并交易带动电信股在淡静交投中走强
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年9月19日 / 下午4点50分 / 1 个月前

欧洲股市：收盘变动不大，购并交易带动电信股在淡静交投中走强

1 分钟阅读

* 泛欧STOXX 600指数收盘变动不大

* 德意志电信提振电信股指数升至四周高位

* 市场聚焦美联储货币政策会议

路透米兰9月19日 - 欧洲股市周二收盘变动不大，交投淡静，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议结果，但购并交易消息提振欧洲电信股上扬。

泛欧STOXX 600指数收平，因交易商等待美联储有关开始缩减所持4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)投资组合计划的线索。

“由于美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两日的会议，市场可能将有些沉默，等待明日美联储货币政策决定。”荷兰合作银行分析师在报告中表示。

但电信股上扬达0.9%，至近四周最高水准，此前CNBC报道，美国无线电信运营商T-Mobile US和Sprint正积极进行合并磋商。

T-Mobile US控股公司德意志电信涨幅最大，劲扬超过3%，而其他电信股也受该报道提振。

欧洲电信股在过去两年表现落后于整体市场，但估值和盈利潜能已经开始吸引投资人的兴趣。

全球第二大啤酒商喜力下挫4.4%，此前墨西哥瓶装和零售商Femsa出售25亿欧元所持喜力的股份。

英股富时100指数收高0.3%，德股DAX指数微升0.02%，法股CAC-40指数收高0.16%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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