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欧洲股市：收在三个月高位，但政治忧虑打压西班牙股市
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年9月29日 / 下午5点00分 / 19 天前

欧洲股市：收在三个月高位，但政治忧虑打压西班牙股市

1 分钟阅读

* 欧洲股市收在三个月高位

* 欧元走软提供支撑

* 政治忧虑打压西班牙股市

路透伦敦/米兰9月29日 - 欧洲股市周五收在三个月高位，本月表现为今年最佳，受助于欧元走软，但西班牙加泰罗尼亚地区危机的不确定性打压西班牙股市。

欧元走软带动欧股表现，特别是出口商权重较高的德股，帮助投资人在夏季沉闷月份后重拾对股市的热情。

泛欧STOXX 600指数和欧元区绩优股指数均收在三个月高位，分别涨0.5%和0.7%，在第二季下跌后第三季有所斩获。

德意志银行分析师预计，今年STOXX指数成份股企业盈利增长11%，全球成长加快和商品价格反弹将抵消掉欧元走强带来的负面影响。

大众汽车一度大跌4%，之后收复多数失地，仅收低0.3%，该公司表示，将增加北美“柴油门”诉讼和解拨备。

西班牙IBEX股指升0.5%，扭转早盘跌势，因部分券商表示，对加泰罗尼亚地区的担忧过度，尽管不确定性犹存。

加泰罗尼亚领导人明确表示，地区政府决定在周日举行独立公投，但西班牙政府坚持称公投非法。

西班牙股指本月升0.8%， 表现不及泛欧STOXX 600指数3.8%的升幅。

英股富时指数收涨0.68%，德股DAX指数收升0.98% 法股CAC-40指数上涨0.68%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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