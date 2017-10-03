欧洲股市：徘徊在三个月高位附近，西班牙股市抛售放缓

* STOXX指数升0.2%

* Iberdrola和Red Electrica下跌，因评级遭下调

* Ferguson在STOXX指数成份股中涨幅靠前

* 德国股市适逢假日休市

路透伦敦10月3日 - 欧洲股市周二徘徊在约三个月高位，因西班牙股市抛售得到缓解；金融股上涨，因美股创纪录新高。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，德国股市因假期休市。

西班牙蓝筹股指数持平，因西班牙中央政府和加泰罗尼亚在周日的独立公投后看似正在谨慎衡量下一步举措。

加泰罗尼亚分裂派领袖呼吁国际社会进行协调，西班牙首相拉霍伊在与其它政党领袖会晤后称，他正寻求应对此危机的一个共同表态。

西班牙公用事业公司Iberdrola下跌1.3%，此前摩根大通下调该股评级至中性，称政治不确定性增加了公司的困难，尽管该公司在加泰罗尼亚地区的资产量不大。

Garrido也下调了Red Electrica的评级至中性，称该公司是最能“代表西班牙政治风险的公用事业股”。

两个月前，西班牙IBEX指数是欧洲表现最好的指数，但现在意大利FTSE MIB指数是今年欧洲表现最佳指数，德国DAX指数排在第二位。

金融和材料类股也给STOXX 600指数提供了较大提振，抵消了公用事业类股的下跌。

英国加热和管道产品供应商Ferguson在STOXX成份股中涨幅靠前，升4%，此前报告销售利润增长，并宣布了股票回购计划。

英股富时100指数收涨0.39%，法股CAC-40指数上扬0.32%。(完) (编译 刘静；审校 李军)