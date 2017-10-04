欧洲股市：受加泰罗尼亚危机拖累收低，银行股下挫

* 泛欧STOXX 600指数收低0.08%，银行股承压

* 西班牙IBEX指数录得英国退欧公投以来最大单日跌幅

* 西班牙和意大利银行股下跌

* 德股DAX指数创新高

路透伦敦10月4日 - 欧洲股市周三下滑，西班牙IBEX指数创去年英国退欧公投重创股市以来最大单日跌幅。

西班牙加泰罗尼亚地区危机带来的冲击从马德里和西班牙银行扩大到更多产业和欧元区，特别是意大利。

泛欧STOXX 600指数收低0.08%，西班牙IBEX指数重挫2.9%。

总部在加泰罗尼亚的Caixabank和Banco Sabadell分别重挫5%和5.7%，他们对政治风险上升最为敏感。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)表示，当地最快将在本周末宣布脱离西班牙独立，导致这个欧盟成员国更加接近分裂，该国历时不长的民主基础受到威胁。

意大利银行股也遭重创，因意大利公债收益率上升，Banco BPM和UBI Banca分别下挫5.3%和3.8%。

欧元区银行股指数大跌2.2%，为5月中来最大跌幅，几乎所有成份股均收低。

能源股跌0.6%，因投资人担心在第三季多数时间持续的升势可能无法持续至年底。

周二休市的德股DAX指数创新高，收高0.53%，为欧洲唯一收高的主要股市。

受强劲的美国数据提振，大众汽车上扬2.3%，戴姆勒升1.2%，提振德股DAX指数走高。

英股富时100指数微跌0.01%，法股CAC-40指数收低0.08%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)