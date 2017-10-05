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欧洲股市：小涨，西班牙股市在深跌后反弹
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年10月5日 / 下午4点44分 / 13 天前

欧洲股市：小涨，西班牙股市在深跌后反弹

1 分钟阅读

* 泛欧STOXX指数上扬0.2%，西班牙IBEX指数跳涨2.5%

* Sabadell和Caixabank领涨银行股

* EDF带领公用事业上涨

路透米兰/伦敦10月5日 - 西班牙股市周四反弹，带领欧洲股市全面上扬，前一日西班牙股市受加泰罗尼亚地区紧张局势升级拖累深跌。

西班牙IBEX指数收盘急升2.5%，银行股领涨，因对加泰罗尼亚地区的担忧缓解。

Banco Sabadell急升6.2%，因有消息称，该行董事会将开会，讨论将总部迁出加泰罗尼亚首府巴塞罗那。

Caixabank也急升，该行总部也在巴塞罗那。

分析师称，西班牙银行业因该国经济成长改善而受益。

泛欧STOXX 600指数收涨0.2%，德股DAX指数基本持平，脱离周三触及的纪录高位。英股富时100指数上扬0.54%，法股CAC-40指数收高0.3%。

一项路透季度调查显示，分析师预计到2017年底，西班牙股市将上涨近14%，前一次调查预估为上涨20%。

调查预计，德股DAX指数今年上涨13%，明年增幅为5%。法股CAC指数今年料攀升11%，明年上涨7%。意大利FTSE MIB指数将是今年区内表现最佳的股指。

公用事业股在法国电力集团的带领下上涨，该股跳升3.3%，之前Jefferies将其评级上调至“买入”(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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