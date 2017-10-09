欧洲股市：小涨，因德股创新高且加泰罗尼亚忧虑减缓带动西班牙股市走强

* 西班牙IBEX指数反弹，升0.5%

* 德国DAX指数创纪录新高

* 法国农业信贷下跌，此前表示有兴趣收购德国商业银行股权

* 空客下跌，因受到贪腐调查

路透伦敦10月9日 - 欧洲股市周一上涨，德国DAX指数创纪录新高，西班牙IBEX指数触及一周来最高水平，因围绕加泰罗尼亚的政治风险减弱，此前一天西班牙发生反对独立的示威游行。

泛欧STOXX 600指数涨0.2%，此前连续四周周线上扬，德国DAX指数涨0.16%，至历史最高收盘点位。

西班牙IBEX指数反弹0.5%，Caixabank涨1.4%，此前公司董事会同意将法定注册地搬至瓦伦西亚。

Banco de Sabadell涨0.9%，该公司同样也宣布更改法定注册地。

包括Gas Natural、Albertis和Inmobiliara Colonial在内的公司都考虑加入到企业搬离加泰罗尼亚这一富庶的东北部省份的队伍中，给加泰罗尼亚分离主义领袖做出让步施加压力。

“市场希望不要宣布独立，避免最糟糕的情况发生，”Mediolanum Asset Management投资负责人Gautam Batra告诉路透称。

英镑小幅反弹，给英股富时指数带来压力，该指数下跌0.2%。

企业消息方面，空客在法国股市中跌幅最大，下跌2.3%，此前公司执行长警告称，贪腐调查可能导致公司受到大规模处罚。

法国农业信贷银行下跌1.2%，此前公司执行长暗示，如果德国政府想要出售德国商业银行的15%股权，该公司会成为潜在竞购者之一。德国商业银行上涨0.4%。

法股CAC-40指数收涨0.11%。(完) (编译 刘静；审校 李军)