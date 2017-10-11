欧洲股市：收平盘，加泰罗尼亚分裂忧虑缓和带动西班牙股市反弹

* 西班牙IBEX指数大涨1.3%，泛欧STOXX 600指数收平

* 加泰罗尼亚没有正式宣布独立

* 意大利银行股上涨，因欧盟未提议增加坏账拨备

路透米兰10月11日 - 欧洲股市周三收平，但西班牙股市强劲反弹，在加泰罗尼亚没有正式宣布从西班牙独立出去后，市场希望欧元区这一第四大经济体的政治危机可能降温。

西班牙IBEX股指升1.3%，泛欧STOXX 600指数收平，欧元区绩优股指数收高0.2%。

本月迄今西班牙股市下挫0.9%，表现落后于其它欧洲股市，因投资人担心在加泰罗尼亚10月1日独立公投后，该国可能分裂。

西班牙加泰罗尼亚地区领导人周二后退一步，未正式宣布该地区独立，虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

已将注册总部由加泰罗尼亚搬到西班牙其它地区的Sabadell和Caixabank分别上扬1.2%和0.3%。

意大利银行股升1.4%，交易商指因欧盟执委会强化银行业的新提议中没有提及对现有坏账增加拨备的规定。

英股富时100指数微跌0.06%，德股DAX指数上扬0.17%，法股CAC-40指数收低0.02%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)