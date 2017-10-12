欧洲股市：德国股指升穿13,000点创纪录新高，泛欧指数持平

* 德国DAX指数创纪录新高，今年迄今涨13%

* 但德意志银行减少了对德国股市的持仓

* 汉莎将收购Air Berlin资产，股价急升

* 泛欧STOXX指数收平盘，英股富时指数创最高收盘纪录

路透米兰10月12日 - 德国指标股指DAX指数周四在其30年历史中首次升穿13,000点，因股票估值相对有吸引力，以及对全球经济成长的乐观情绪持续吸引投资者。

出口股权值较重的德国DAX指数最高升0.2%，至13,002点，收盘涨0.1%。德国股市市值达1.2万亿欧元，为欧元区最大股市。泛欧STOXX 600指数持平。

今年迄今德国DAX指数上涨13%，势将录得连续第六年年度升幅，因多年来的宽松货币政策，以及企业获利保持强劲的迹象，给该国股市带来支撑。

周四，市场得到额外支撑，因欧元回落，对西班牙的重大政治危机的忧虑得到缓解，此前富庶的加泰罗尼亚地区举行了非法独立公投。

“有利的市场状况，加泰罗尼亚分离威胁减弱令市场感到释然，纪录低水平的利率，加上量化宽松，帮助今日DAX指数升至历史新高，”FOREX.com分析师Fawad Razaqzada称。

但部分投资者认为德国股市的升势可能会失去一些动能。

包括Wolf von Rotberg和Sebastian Raedler在内的德意志银行策略师周四减少了对德国股市的持仓。

周四德国股市涨幅最大的是汉莎航空，升2.3%。该公司周四签署价值2.1亿欧元协议，收购破产的Air Berlin的大部分资产，进一步强化了该公司作为德国最大航空公司的地位。

英股富时指数创纪录收盘新高，升0.3%。英镑今日在欧洲汇市盘中多数时间下跌，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔称脱欧谈判陷入僵局。

法股CAC-40指数收低0.03%。(完) (编译 刘静；审校 李军)