欧洲股市：收低，受加泰罗尼亚政治僵局和令人失望的业绩消息拖累

* 泛欧STOXX 600指数收低0.7%

* 西班牙中央政府可能直接接管加泰罗尼亚

* 西班牙IBEX指数和银行股遭殃

路透伦敦10月19日 - 欧洲股市周四全线下挫，因西班牙政治危机加剧，且多家企业公布的第三季业绩令投资人失望。

泛欧STOXX 600指数触及本月最低水准，收挫0.7%，此前西班牙首相拉霍伊称，内阁将于周六开会，对加泰罗尼亚施行直接管制，此前该地区领袖没有理会在0800GMT之前放弃分裂运动的最后期限，称如果马德里继续“镇压”，将正式宣布独立。

西班牙IBEX股指也跌0.7%。

银行股承压下挫0.8%，Banco Sabadell大跌1.7%，对银行股指数的拖累仅次于汇丰控股。

“市场处于避险模式，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级销售交易员Pierre Martin表示。

令人失望的业绩消息中，法国广告集团Publicis急挫6.6%，该公司公布的第三季营收低于市场预期。

德国叉车和机械臂生产商Kion下调今年财测后暴跌13%。英国IWG发布盈警后股价崩跌32.2%。

联合利华大跌5.5%，因其基本销售逊于分析师预期。

根据汤森路透I/B/E/S预估，欧洲企业第三季盈利预计同比增加4.5%，不计入能源业，增幅则为1.3%。

英股富时100指数收低0.26%，德股DAX指数下挫0.41%，法股CAC-40指数下跌0.29%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)