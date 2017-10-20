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欧洲股市：受业绩消息带动收高，沃尔沃和爱立信公布业绩后领涨
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年10月20日 / 下午5点08分 / 4 天内

欧洲股市：受业绩消息带动收高，沃尔沃和爱立信公布业绩后领涨

1 分钟阅读

* 泛欧STOXX 600指数升0.2%

* 沃尔沃和爱立信公布第三季业绩后领涨

* 美国税改进展提振银行股和高风险板块

路透伦敦10月20日 - 欧洲股市周五收高，爱立信和沃尔沃公布业绩后领涨，金融股和科技股也跑赢。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，多数欧洲股市今日都收高。

移动网络设备生产商爱立信劲扬8%，该公司表示在重组后发现业务改善的迹象。

瑞典卡车生产商沃尔沃紧随其后，大涨7%，并创纪录新高，此前该公司公布的业绩胜预期。

“沃尔沃业绩非常强劲，主要是受建筑业需求带动，我认为这是反映未来经济状况的领先指标，所以沃尔沃的强劲业绩对欧洲市场有很大的支撑作用。”Killik & CO高级投资经理Rachel Winter表示。

根据汤森路透I/B/E/S预估，欧洲企业第三季盈利预计同比增加4.5%，不计入能源业，增幅则为1.3%。

金融股对STOXX指数提振最大，银行股指数升1.2%，科技股平均上涨0.6%。

美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。

该消息助燃了市场乐观情绪，提振化工和基本原材料股等景气类股，化工股升0.6%，基本原材料股涨0.4%。

英股富时100指数收平，德股DAX指数微升0.01%，法股CAC-40指数微升0.08%。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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