欧洲股市：小涨，但银行股和西班牙股市下挫

* 泛欧STOXX 600指数收高0.2%，西班牙IBEX指数跌0.6%

* 瑞信称加泰罗尼亚危机尚未波及欧洲其他市场

路透伦敦10月23日 - 欧洲股市周一小涨，但银行股承压，西班牙股指表现落后于欧洲其他股市，因加泰罗尼亚政治危机加重。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，西班牙指标IBEX股指下挫0.6%，银行股BBVA和西班牙桑坦德银行均大跌逾1%，对股指拖累最大。

“目前西班牙危机尚未波及到更广泛的欧洲市场。看来仍是该国和当地的问题。”瑞信欧洲股市策略部门主管Pierre Bose称。

加泰罗尼亚领导人周六表示，他们不会接受西班牙政府对该地区直接管辖。这场政治危机已影响到西班牙经济并引发持续动荡担忧，目前并无缓解迹象。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周六稍早宣布，他将援引宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地区政府，并重新举行选举，以扭转该地区的独立倾向。

欧洲金融股普遍下滑，银行股指数跌0.5%，权重的德意志银行和渣打集团分别收低1.2%和0.6%。

企业业绩消息也受到关注，Securitas公布第三季业绩后大涨3.6%，在STOXX指数成份股中领跑。

英股富时100指数微升0.02%，德股DAX指数微升0.09%，法股CAC-40指数收高0.27%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)