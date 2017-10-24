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欧洲股市：涨跌互见，投资人静待欧洲央行本周稍后货币政策会议
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年10月24日 / 下午5点20分 / 更新于 17 小时前

欧洲股市：涨跌互见，投资人静待欧洲央行本周稍后货币政策会议

1 分钟阅读

* 泛欧STOXX 600指数收低0.4%

* AMS暴涨近22%，因第四季财测强劲

* 投资人对iPhone X寄予厚望，苹果供应商个股走强

* 银行股提振西班牙股市

路透伦敦10月24日 - 欧洲股市泛欧STOXX 600指数周二收低，但各国股市则涨跌互见，因投资人静待本周稍晚欧洲央行货币政策会议。晶片商AMS强劲业绩带动苹果供应商个股走强。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，但德国、法国、意大利和西班牙股市均收高。

除了业绩消息带动的个股走势外，其他交投保持温和，因投资人静待下一个市场催化剂：周四欧洲央行会议。

“市场期待欧洲央行会强调一些政策倾向，即缩减购债规模，但延长购债计划时间，这对股市有支撑作用。”瑞信分析师Bose表示，“如果欧洲央行的鹰派倾向略微增强，则股市升势动能可能会有所消退。”

iPhone部件供应商AMS暴涨22%，此前该公司公布的第三季营收略低于预期，但分析师表示，其第四季财测强劲，抵消了第三季业绩不及预期的影响。

其他iPhone X部件供应商股价也走强，Dialog Semiconductor升2.8%，意法半导体收高1.3%。

Banco Sabadell、Caixabank和西班牙桑坦德银行在西班牙股市领涨，此前Caixa报告，在该行将总部搬离加泰罗尼亚后，存款流出的情况已经放缓。

欧元区银行股升1.3%，为逾两周最大单日升幅，因德国商业银行大涨6%。

英股富时100指数微升0.03%，德股DAX指数微升0.08%，法股CAC-40指数收高0.15%。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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