欧洲股市：上涨，但Altice和Socgen下跌限制升幅

* STOXX 600指数升0.3%

* 德国DAX和英国富时100指数创纪录新高

* 法航、Altice和法国兴业银行发布最新业绩后下跌

* 雷诺得到提振，因法国政府减少持股

路透伦敦11月3日 - 欧洲股市周五攀升，英国和德国股市创新高，但法国兴业银行和荷兰电信集团Altice下跌重压同类股票，限制了股指升幅。

泛欧STOXX 600指数涨0.3%，连续第二周上涨，德国GermanyDAX创新高，今日涨0.3%。

英股富时100指数继上日受英国逾10年来首次升息带动上涨后再升0.1%，创纪录新高。

在业绩发布方面，周五仍是繁忙的一天，市场焦点放在银行股上。法国兴业银行急挫4.1%，此前该银行报告第三季业绩，投资银行业务利润急挫15%。

西班牙IBEX指数是少数收盘下跌的股指之一，跌幅达1%，因西班牙银行股跌幅惨重。Banco Sabadell和西班牙桑坦德银行分别下挫2.7%和1.9%。

电信公司Altice在所有欧股中跌幅最大，急挫22.6%，因投资者对公司收复法国市场份额的能力感到不安。

法航荷航大跌7.5%，因担心其成本削减目标。

汉莎下跌0.2%，IAG走低1.5%，easyJet挫1.2%。

好消息方面，法国汽车制造商雷诺上涨3.9%，领涨欧洲汽车类股，此前法国政府将在该公司的持股减少至15%。

英股富时指数收高0.07%，德股DAX指数涨0.28%；法股CAC-40指数涨0.14%。(完) (编译 刘静；审校 母红)