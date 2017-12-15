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欧洲股市：受H&M拖累收跌，银行股重挫
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#阿姆斯特丹市场报道
December 15, 2017 / 6:12 PM / a day ago

欧洲股市：受H&M拖累收跌，银行股重挫

1 分钟阅读

* STOXX 600指数下跌0.2%，本周回落0.3%

* H&M势将创16年来最大日跌幅，因营收不及预期

* 银行股下跌

* 政治忧虑拖累意大利银行股触及六个月低位

路透米兰/伦敦12月15日 - 欧洲股市周五走低，受累于权重的银行股走低，且时尚品牌H&M公布令人失望的营收数据后，零售股重挫。

泛欧绩优股STOXX 600指数跌0.2%，本周下跌0.3%，因政治风险忧虑再度浮现，引发获利了结，且抵消了对区内经济复苏的持续乐观情绪。

根据EPFR的周度数据，对明年意大利举行全国大选的担忧重创欧洲股票基金，基金赎回创逾一年最高水平。

H&M暴跌13%，领跌STOXX指数成份股，之前这家全球第二大时尚零售商报告，季度营收意外下滑，因店铺客流量减少。

该股触及2009年4月以来最低，创16年来最大单日跌幅。

银行股继续承压，昨日欧洲央行和英国央行保持利率不变。法国兴业银行、汇丰控股、法国巴黎银行和意大利裕信银行(UniCredit)下跌0.6-1.9%不等。

意大利银行股收在六个月低位，因继续担忧银行坏账，以及该国明年大选可能出现悬峙议会的前景。

德国电信跌0.7%，之前该公司同意收购瑞典电信营运商Tele2的荷兰业务，并与其本地营运商合并。Tele2上涨1.6%。

英股富时指数收高0.57%，德股DAX指数收涨0.27%，法股CAC-40指数下跌0.15%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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