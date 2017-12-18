欧洲股市：升至近六周高位，受并购交易提振

* Thales涨幅居前，受Gemalto购并交易提振

* UK spreadbetters下跌，受欧盟监管机构提议拖累

* STOXX 600指数触六周高位，涨1.2%

路透米兰12月18日 - 欧洲股市周一大涨，受助于一波年末并购交易，以及美国下调企业税议案可能很快在议会获得通过的预期。

美国共和党高层周日称，他们预计本周国会将批准税改议案。该计划扶助全球股指创新高，因预期将提振企业利润和激发股票回购。

“减税计划在圣诞节前被批准的前景，推高全球股市，”CMC Markets分析师David Madden称。

法国航空和国防公司Thales跳升8.3%，此前公司同意以48亿欧元购买芯片制造商Gemalto，后者股价涨5.7%。

两家公司在泛欧STOXX 600指数中涨幅均居前，STOXX 600指数收高1.2%，升至近六周最高。欧元区蓝筹股指数升1.4%，英股富时指数涨0.6%。

德国DAX指数跑赢欧洲其它股指，上涨1.6%，因对本周社民党与总理梅克尔的基民盟就组建联合政府的磋商抱乐观预期。

在跌幅最大的股票中，IG Group急挫9.3%，此前欧盟证券监管机构提议对其市场的核心部分施加限制。

法股CAC-40指数涨1.33%。(完) (编译 刘静；审校 李军)