欧洲股市：下跌，因美国税改推高欧元兑美元汇率

* 欧元区股指今日下跌0.8%，今年迄今上涨11.8%

* 美国税改提振作用被认为已经消化

* 美元下跌，有美元业务公司受挫

* Steinhoff失去信用额度，崩跌35%

路透米兰/伦敦12月20日 - 欧洲股市周三下跌，延续了昨日的跌势，因外汇走势主导股市。

美元下跌，因投资者考虑美国税改已经板上钉钉，市场已经消化。欧元兑美元上涨，打击了欧元区指标股指。

欧元区绩优股股指下跌0.7%，欧元区公司主要指数下跌0.8%。

出口股权重较大的德国DAX指数下跌1.11%。英股富时100指数收跌0.25%。

共和党控制的美国众议院将于周三批准减税规模达1.5万亿美元的税改议案，这将成为逾30年来美国最大的税务改革。

美元下跌，美股走低，投资者认为该议案的影响已经被消化。

欧元兑美元大幅上升，打击有大量美元营收的欧洲公司股价。

STOXX 600指数今年迄今上涨了逾8%，欧元区STOXXE指数上涨11.8%。

家具制造商Steinhoff是STOXX成份股中跌幅最大的股票，急挫35%，因公司深陷丑闻，开始从银行那里失去信用额度。

法股CAC-40指数跌0.56%。(完) (编译 刘静；审校 李军)