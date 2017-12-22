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欧洲股市：西班牙股市和金融股下挫，因加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举
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#阿姆斯特丹市场报道
December 22, 2017 / 5:38 PM / 3 days ago

欧洲股市：西班牙股市和金融股下挫，因加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举

1 分钟阅读

* 西班牙IBEX指数下挫1.2%，此前加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举

* Sabadell, Caixabank跌幅居前

* 欧洲银行股全线下滑

路透伦敦12月22日 - 西班牙股市周五下跌，此前加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举，政治危机加剧。加泰罗尼亚的政治危机已经损及经济，并导致企业纷纷撤出该地区。

西班牙IBEX股指收低1.2%，此前分离派政党在加泰罗尼亚议会赢得微弱多数席位，这令该国政治危机加剧，首相拉霍伊和支持拉霍伊的欧盟领导人遇挫。但IBEX指数收盘高于早盘触及的低点。

Tavistock Wealth投资长Christopher Peel表示，节日前的清淡交投可能放大了西班牙股市对选举结果的膝跳反应。

在加泰罗尼亚地区敞口最大的西班牙银行股Banco Sabadell和Caixabank领跌，西班牙桑坦德银行、Bankia和BBVA也收低。

“目前的环境仍给加泰罗尼亚地区的经济和投资带来困难。”Berenberg分析师Carsten Hesse表示。

随着政治风险再度抬头，金融股对欧洲股市的拖累最大，欧元区银行股指数下挫1%。

欧元区STOXX指数小跌0.1%，证实了分析师的预期，即加泰罗尼亚地区选举的影响主要针对的是西班牙市场。

英国富时100指数微跌0.15%，德国DAX指数收低0.28%；法股CAC-40指数下滑0.4%。(完) (编译 李军; 审校　刘静)

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