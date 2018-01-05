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欧洲股市：录得4月以来最佳周度表现，英国和瑞士股指创纪录新高
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#阿姆斯特丹市场报道
January 5, 2018 / 6:12 PM / 更新于 20 hours ago

欧洲股市：录得4月以来最佳周度表现，英国和瑞士股指创纪录新高

1 分钟阅读

* STOXX 600指数升0.8%，触两个月高位

* 金融和汽车股驱动涨势

* 市场关注美国非农就业数据

路透伦敦1月5日 - 欧洲股市周五收涨，创4月以来最佳周度表现，英国和瑞士指标股指创纪录新高，受助于地区经济增强和美股创新高带来的乐观人气。

泛欧STOXX 600指数涨0.8%，守在两个月高位，欧元区蓝筹股指数升1.1%，也录得4月以来最佳表现。

欧元区以外的一些股市创下纪录新高。瑞士蓝筹股指数SMI涨0.5%，至纪录新高；英股富时100指数亦跳升至纪录高位。不过，尽管该指数上涨了0.4%，仍不及欧洲其它股市的涨幅。

“只要过去几个月的经济状况持续下去，股市进一步上涨没有阻碍，有充分的理由预计股市将继续上涨，”City Index市场分析师Ken Odeluga称。

美国非农就业数据弱于预期，数据发布后欧股涨幅一度缩小，但很快恢复了上行走势。

欧洲汽车类股表现最佳，升1.9%，其它所有板块均走高。

菲亚特克莱斯勒汽车领涨，急升6.3%，法国标志 和大众涨幅靠前，分别涨4.3%和2.7%。

医保股也表现强劲。

德意志银行表现最差，下跌5.1%，此前公司称2017年录得小额净亏损，因交易疲弱，客户交易活动水平较低，以及美国税改带来15亿欧元的负面影响。

英股富时指数收高0.37%；法股CAC-40指数收升1.05%；德股DAX指数收高1.15%。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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