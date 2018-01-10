欧洲股市：受债市抛售打击下跌，但银行股受到提振

* STOXX指数从两年半高位回落

* 债市恐慌对派息类股票打击最大

* 但银行股急升，因预期利率升高

* Tele2因并购交易下跌，评级下调打击Altice

路透伦敦1月10日 - 欧洲股市周三回落，除对利率敏感的银行股以外，大部分板块下跌，因对债市走向的担忧加剧。

全球公债收益率触及多月高位，此前有报道称，中国官员建议减少或停止购买美国公债。

10年期美债收益率触及10个月高位，德国10年期公债收益率也触及欧洲央行10月会议决定延长购债计划但削减月度购债规模以来的最高水平。

泛欧STOXX 600指数下跌0.4%，从周二触及的两年半高位回落，欧元区蓝筹股指数录得相同的跌幅。

银行股急升2.1%，至逾两年最高水平，因利率上升通常会给银行带来更多营收和利润。

“我们认为利率会上涨，考虑到真正升息时波动可能是剧烈的，提前布局这种情况是明智的，”Northern Trust Capital Markets分析师在一份报告中写道。

“很明显银行股应该在升息环境中获利，商品股也会受益。”

欧洲制药商、公用事业、必需消费品类股下跌，因公债收益率上涨减弱了这些稳定派息类股的吸引力。

瑞典电信公司Tele2急挫7.5%，在个股中领跌，此前公司同意以32亿美元收购有线电视公司Com Hem，后者股价升3.4%。

Altice下跌7.2%，跌幅靠前，交易员称因为Louis Capital Markets将该股评级下调至卖出。

德国DAX指数下跌0.78%，法国CAC 40指数收低0.35%，英股富时FTSE指数升高0.23%。(完) (编译 刘静；审校 母红)