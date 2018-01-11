欧洲股市：受欧元急升打击下跌，业绩驱动公司股价大幅波动

* STOXX 600指数收盘下跌0.3%

* 欧元跳升，此前欧洲央行发布会议记录

* 业绩大幅压低Pandora股价

* 圣诞销售令人失望重创马莎百货和乐购

路透伦敦1月11日 - 欧洲股市周四下跌，因债市承受卖压和欧元走强令股市的新年涨势失去动能。

业绩是驱动股价走势的主要因素，部分公司业绩令人失望重压股价。

泛欧STOXX 600指数和欧元区股市收跌0.3%，延续了昨日的大幅跌势，昨日有报道称，中国考虑放慢购买美债，消息影响波及股市。

周四中国一位监管人员称该报道可能是“假”的。

上午大部分时间STOXX指数基本持平，欧洲央行发布会议记录显示，该行应在2018年初重新评估政策讯号，随后该指数下跌。

“这快于我们预期，可能意味着(欧洲央行)将在9月结束资产购买计划，而不是在今年最后几个月逐渐退出该计划，”Capital Economics分析师在研究报告中称。

会议记录发布后欧元上涨，给欧元区指数带来压力，德国DAX指数收跌0.6%，公债收益率也走高。

英股富时100指数收高0.2%，盘中创下纪录新高。

英国零售商乐购和马莎百货跌幅靠前，因报告圣诞销售业绩不佳，消费者减少购买非必须消费品。

欧洲零售商类股下跌1.3%；银行股走高0.4%，该类股周三因公债收益率上涨而急升。

丹麦珠宝公司Pandora急挫近11%，此前公司称，预计未来几年利润率下降，公司报告2017年营收低于预期。

法国股市CAC 40指数收低0.29%。(完) (编译 刘静；审校 李军)